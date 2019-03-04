Без Ракицкого и с сюрпризами: Шевченко объявил состав сборной на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 22-го и 25 марта – против сборных Португалии и Люксембурга.

В общем вызов на ближайший сбор получили 26 исполнителей. Еще трое кандидатов внесены в резервный список, из которого они могут получить приглашение в основной, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Состав сборной Украины на матчи против Португалии и Люксембурга // ФФУ

Стоит отметить возвращение в главную команду Романа Безуса, который в последний раз получал приглашение в сборную в сентябре 2016 года.

В третий раз получает приглашение на сбор от Андрея Шевченко Артем Шабанов, которого главный тренер вызывал в ноябре 2017-го и мае 2018-го.

Заслуживает внимания и появление в резервном списке Романа Зозули, который в последний раз был в составе главной команды еще в ноябре 2016 года, приняв участие в товарищеском матче с Сербией.

Сбор национальной команды начнется 18 марта в Киеве.

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