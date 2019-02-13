Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне выразил мнение относительно своего партнера по команде украинца Александра Зинченко. Однако он обсуждал не игровые качества футболиста. А его стиль.

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Кевин де Брюйне принял участие в программе Fashion Week от клубного телеканала. Там ему предложили оценить стиль других игроков "Мансити". Когда он увидел фотографию Зинченко, то безапелляционно заявил "без шансов".

Фото Зинченко, который раскритиковал де Брюйне

"Фон красивый, а вот остальные... Ну, он молодой парень, вы сами видите. Я так одевался семь лет назад", – добавил после этого Кевин де Брюйне.

Под критику бельгийца за стиль также попал еще один футболист – Бернарду Силва.

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