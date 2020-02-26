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Чемпионат Европы по биатлону: медальный зачет

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Чемпионат Европы по биатлону: медальный зачет / IBU

В Раубичах (Беларусь) с 26 февраля по 1 марта будет чемпионат Европы по биатлону. Медальный зачет – читайте в материале Спорт24.

В первый соревновательный день было разыграно 6 комплектов наград. Медали уже завоевали 5 сборных, среди которых украинская команда.

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Сейчас в медальном зачете лидирует Беларусь и Россия. Обе сборные завоевали по одной золотой медали и делят первую строчку.

Формально на второй строчке сборная Украины, в активе которой две награды – серебро и бронза. Награды Украине принесли Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный соответственно.

Медальный зачет чемпионата Европы по биатлону

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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