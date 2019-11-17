Биатлон: две украинки финишировали в топ-10 на предсезонных соревнованиях в Шушене

В воскресенье, 17 ноября, в норвежском Шушене в рамках Международных предсезонных соревнований биатлонистки пробежали гонку масс-старта.

Победу одержала Доротея Вирер. Итальянка лидировала по ходу всей гонки и идеально провела стрельбу. Вслед за ней финишировала Дениз Херманн, немка зашла на 1 круг штрафа. Бронза у норвежки Марте Олсбю-Ройселанд.

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Украинские биатлонистки Валентина Семеренко и Дарья Блашко вошли в десятку лучших по итогам масс-старта.

Обе украинки безупречно отработали на огневых рубежах и отстали от победительницы Вирер на 47,9 и 59,8 секунды соответственно.

Всего в гонке приняли участие 11 украинок. Вита Семеренко и Юлия Джима пропустили гонку масс-старта.

1. Доротея Вирер (0 + 0 + 0 + 0) 35:49.4

2. Дениз Херрманн (0 + 0 + 0 + 1) +5,3

3. Марте Олсбю-Ройселанд (0 + 0 + 1 + 0) +8,2

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7. Валя Семеренко (0 + 0 + 0 + 0) +47,9

8. Дарья Блашко (0 + 0 + 0 + 0) +59,8

24. Анастасия Меркушина (0 + 1 + 0 + 1) +2:36.0

31. Елена Пидгрушная (0 + 0 + 1 + 1) +3:13,5

33. Юлия Журавок (1 + 0 + 0 + 1) +3:22,8

35. Ольга Абрамова (1 + 1 + 0 + 0) +3:36,7

36. Екатерина Бех (0 + 1 + 0 + 0) +3:37,3

37. Анна Кривонос (0 + 0 + 0 + 1) +3:38.7

43. Валерия Дмитренко (0 + 1 + 0 + 0) +4:43.1

57. Анна Коваленко (2 + 0 + 2 + 0) +6:01,5

DNF Надежда Белкина (0 + 1)