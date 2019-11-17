Биатлон: две украинки финишировали в топ-10 на предсезонных соревнованиях в Шушене
В воскресенье, 17 ноября, в норвежском Шушене в рамках Международных предсезонных соревнований биатлонистки пробежали гонку масс-старта.
Победу одержала Доротея Вирер. Итальянка лидировала по ходу всей гонки и идеально провела стрельбу. Вслед за ней финишировала Дениз Херманн, немка зашла на 1 круг штрафа. Бронза у норвежки Марте Олсбю-Ройселанд.
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Украинские биатлонистки Валентина Семеренко и Дарья Блашко вошли в десятку лучших по итогам масс-старта.
Обе украинки безупречно отработали на огневых рубежах и отстали от победительницы Вирер на 47,9 и 59,8 секунды соответственно.
Всего в гонке приняли участие 11 украинок. Вита Семеренко и Юлия Джима пропустили гонку масс-старта.
1. Доротея Вирер (0 + 0 + 0 + 0) 35:49.4
2. Дениз Херрманн (0 + 0 + 0 + 1) +5,3
3. Марте Олсбю-Ройселанд (0 + 0 + 1 + 0) +8,2
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7. Валя Семеренко (0 + 0 + 0 + 0) +47,9
8. Дарья Блашко (0 + 0 + 0 + 0) +59,8
24. Анастасия Меркушина (0 + 1 + 0 + 1) +2:36.0
31. Елена Пидгрушная (0 + 0 + 1 + 1) +3:13,5
33. Юлия Журавок (1 + 0 + 0 + 1) +3:22,8
35. Ольга Абрамова (1 + 1 + 0 + 0) +3:36,7
36. Екатерина Бех (0 + 1 + 0 + 0) +3:37,3
37. Анна Кривонос (0 + 0 + 0 + 1) +3:38.7
43. Валерия Дмитренко (0 + 1 + 0 + 0) +4:43.1
57. Анна Коваленко (2 + 0 + 2 + 0) +6:01,5
DNF Надежда Белкина (0 + 1)