Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
В четверг, 4-го декабря, в шведском Эстерсунде продолжится первый этап Кубка мира по биатлону. Мужчин ожидает индивидуальная гонка (20 километров).
Мужская индивидуальная гонка начнется в 17:15. Первым из украинцев на старт выйдет Дмитрий Пидручный, который стартует восьмым. Артем Прима (42), Артем Тищенко, (72), Руслан Ткаленко (78), Антон Дудченко (91).
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Онлайн-трансляция:
Трансляция с официального сайта IBU
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