Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция

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Дмитрий Пидручный / biathlon.com.ua

В четверг, 4-го декабря, в шведском Эстерсунде продолжится первый этап Кубка мира по биатлону. Мужчин ожидает индивидуальная гонка (20 километров).

Мужская индивидуальная гонка начнется в 17:15. Первым из украинцев на старт выйдет Дмитрий Пидручный, который стартует восьмым. Артем Прима (42), Артем Тищенко, (72), Руслан Ткаленко (78), Антон Дудченко (91).

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Онлайн-трансляция:

Трансляция с официального сайта IBU

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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