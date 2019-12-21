Биатлон: Украина остановилась в шаге от подиума в смешанной эстафете Кубка IBU

Украинцы Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал заняли четвертое место в одиночном миксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиаси, Австрия.

Спортсмены использовали 11 дополнительных патронов и один раз зашли на штрафной круг. Отставание тандема Меркушина и Цимбал составило 1 минуту и ​​14 секунд.

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Победу в гонке одержали представители Германии. Они 10 раз использовали запасные патроны и показали время 44:31.4. Вторыми стали представители России. Поршнева и Поварницын отстали от победителей на 8,6 секунды. Бронзу выиграли норвежцы, которые заходили на один штрафной круг. Они проиграли немцам 43,2 секунды.

Кубок IBU. Смешанная одиночная эстафета

1. Германия (0+10) 44: 31.4

2. Россия (1+13)+8,6

3. Норвегия (1+9)+43,2

4. Украина (1+11)+1:14,0

5. Австрия (0+8) +1:40.6

6. Бельгия (0+9)+2:05,3