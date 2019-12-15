Биатлон: Валя Семеренко и Елена Пидгрушная финишировали в топ-20 гонки преследования

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Валя Семеренко / ТСН

Три украинские биатлонистки выступили в гонке-преследовании на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Финишировать с медалями не удалось, однако зачетные очки украинки набрали.

Всего в гонке должны были выступить четверо украинок – Валя Семеренко (стартовала 9-й), Елена Пидгрушная (12-я), Вита Семеренко (52-я) и Юлия Джима (55-я). Однако впоследствии оказалось, что Джима не стартовала.

К слову: Украина в "золотом" составе вырвала 4 место женской эстафеты в Хохфильцене, победила Норвегия

Первой же стартовала Доротея Вирер. Однако итальянка была наказана двумя кругами штрафа еще на первом огневом рубеже. Впоследствии Вирер еще трижды заходила на штрафные круги, но даже высокая скорость ничего не изменила: спортсменка финишировала девятой.

Лучшей из украинок стала Валентина Семеренко, которая немного опустилась по сравнению со спринтом – 14 место. Рядом расположилась Елена Пидгрушная, а Вита Семеренко сумела подняться с 52 на 35 место.

Победила же норвежка Тириль Экхоф, которая впервые в карьере отстреляла на четыре нуля и одержала уверенную победу. Шведка Ханна Эберг завоевала серебро, и это первый личный подиум в новом сезоне. А еще одна норвежка Ингрид Тандерволд заняла третье место и второй подиум подряд.

Преследование. Женщины

1. Тириль Экхофф (0+0+0+0) 29:14,6
2. Ханна Еберг (0+1+1+0) +25,8
3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +39,7
...
14. Валя Семеренко (0+0+1+1) +1:45,3
15. Елена Пидгрушная (1+1+0+0) +1:45,5
35. Вита Семеренко (0+0+1+1) +3:00,5
DNS Юлия Джима

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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