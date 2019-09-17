Билеты на матч Украина – Португалия поступили в продажу: цена и как купить

14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится квалификационный матч Евро-2020 Украина – Португалия. Учитывая значительный ажиотаж вокруг матча, продажа билетов будет происходить в несколько этапов.

Для начала, билеты будут продаваться исключительно на сайте ticketsbox.com.

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Первый этап продаж

17 сентября продажа билетов на матч Украина – Португалия будет открыта только для болельщиков, купивших онлайн билеты на поединок Украина – Литва, который состоится в Харькове. А также владельцев карточки болельщика от "Укргазбанка". Владельцы карты болельщика "Укргазбанка" смогут приобрести билет с помощью самой карты.

Те болельщики, которые приобрели билеты на матч Украина – Литва, получат письма на электронный адрес с инструкцией по приобретению билетов. Владельцы карты болельщика получат sms на номер своего мобильного телефона. Воспользоваться своим правом первоочередного приобретения билетов можно в период с 17-го по 20-е сентября.

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Одновременно каждый, кто приобретет билет на поединок Украина – Литва в этот период, также получит право приобретения билетов на матч Украина – Португалия, но исключительно в период с 17-го по 20-е сентября.

Второй этап продаж

20 сентября стартует второй этап продажи билетов, которые останутся невыкупленными после первого этапа. Стоимость билетов – 150-800 гривен.

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Еще раз обращаем внимание на то, что билеты на матч, как всегда, будут именными, и перед входом на стадион будет осуществляться проверка наличия билетов и их сверка с документами.

Также информируем, что продажи билетов в кассе стадиона не будет.

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Условия продажи онлайн:

одно лицо может приобрести не более четырех билетов;

для приобретения билетов необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, ИНН, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место жительства всех лиц, на которых покупаются билеты;

в случае, если билеты покупаются на лицо в возрасте до 16 лет, указываются данные свидетельства о рождении;

после совершения процедуры оплаты на электронный адрес заказчика будут направлены все именные электронные билеты для каждого лица отдельно;

болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;

билеты возврату и обмену не подлежат.

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