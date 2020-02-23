Билодид засветила стройные ноги на отдыхе
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала яркое фото из отпуска.
Известная во всем мире спортсменка опубликовала его в своем инстаграми.
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На фото красавица Билодид лежит в белом "гамаке" на фоне красивого пейзажа. В центре внимания, как всегда, оказались стройные и подтянутые ноги спортсменки, которые она игриво подбросила вверх.
Вот и подошел мой отпуск к завершению. Отдыхать – всегда очень приятно и классно, но пора возвращаться к своему привычному режиму жизни,
– подписала фото Билодид.
К слову, Билодид ппосоревнуется за звание спортивного героя года с Беленюком, Подручным и Харлан.
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