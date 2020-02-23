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Билодид засветила стройные ноги на отдыхе

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Дарья Билодид / instagram.com

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала яркое фото из отпуска.

Известная во всем мире спортсменка опубликовала его в своем инстаграми.

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На фото красавица Билодид лежит в белом "гамаке" на фоне красивого пейзажа. В центре внимания, как всегда, оказались стройные и подтянутые ноги спортсменки, которые она игриво подбросила вверх.

Вот и подошел мой отпуск к завершению. Отдыхать – всегда очень приятно и классно, но пора возвращаться к своему привычному режиму жизни,
– подписала фото Билодид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и подошёл мой мини отпуск к концу) отдыхать-всегда очень приятно и классно , но пора возвращаться в свой привычный ритм жизни Для меня основными критериями хорошего и качественного отдыха являются : море,солнце ,вкусная еда и позитивный настрой️ А что в отдыхе главное для вас? So my mini vacation is almost finished.Holidays are always very nice and cool, but it's time to return to my usual rhythm of life For me, the main criteria for a good and quality holiday are: sea, sun, delicious food and a positive mood️ And what is most important for you in your vacation?

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

К слову, Билодид ппосоревнуется за звание спортивного героя года с Беленюком, Подручным и Харлан.

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Спорта Спорт Дзюдо Дария Билодид
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