Битый Кличко британец полностью уничтожил шансы Усика в супертяжелом весе

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Дерек Чисора
Дерек Чисора / twitter.com/ESPNKnockOut

Боксер Дерек Чисора в очередной раз оценил шансы Александра Усика в супертяжелом весе. Британец еще весной заявлял, что украинец наведет ужас на супертяжей, но теперь скептического оценил перспективы украинца.

В апреле Чисора сказал, что у Усика "есть сила удара и боксерские навыки, его движение убьет большинство тяжеловесов. Я думаю, чтобы победить этого парня, возможно, придется слегка нарушить правила, ударить пару низких ударов!", – считал Чисора.

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Теперь же мнение Чисоры кардинально изменилось. Он убежден, что украинец не выдержит тяжелые бои.

Усик привык танцевать на ринге в первом тяжелом весе, но в хэвивейте это не проходит. Зрители хотят увидеть бой. Я не думаю, что Усик выдержит рубку в супертяжелом весе.

Ловкость – отличная вещь, если ты завершаешь атаку мощным ударом. Тот же Али летал по рингу, а потом бил так, что соперник оказывался на канвасе. А Усик танцует, танцует, танцует, а после – красиво жонглирует мячиками,
– цитирует Чисора Boxingnews24.

Что известно о дебют Усика в супертяжелом весе?
В ночь на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна. Украинец одолел американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов.

После поединка Усик заявил, что между крузервейтом, где он был абсолютным чемпионом, и хэвивейтом есть разница. Впрочем, Александр готов к бою с топ-боксерами.

Кто такой Дерек Чисора?

Чисора в свое время дрался с Виталием Кличко и проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец ударил украинца, вследствие чего едва не возникла драка.

Видео боя Кличко – Чисора

Чисора запомнился также тем, что перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко. Кроме того Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем, после чего был на определенный срок дисквалифицирован.

На данный момент британец провел 40 боев (31 победа, 9 поражений).

 

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Бокс Александр Усик
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