Благодаря чему Португалия сумела забить гол Украине: объяснение Малиновского

Забив два гола Португалии, Украина начала играть более сдержанно, по счету. Кроме того, сыграло свою роль и удаление украинского игрока Тараса Степаненко.

Как подчеркнул во время послематчевого общения с журналистами полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, футбол – такая игра, где все быстро меняется.

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"Выигрывали 2:0, но потом – пенальти, удаление... Начали второй тайм более сдержанно по результатом играть. Не бежали очень вперед. Понимали, если дать пространство Португалии, они имеют футболистов высокого уровня, которые хорошо используют свободное пространство. Поэтому сыграли более компактно, от обороны, по результату", – отметил он.

Также он добавил, что до удаления Португалия моментов практически не имела.

У нас были моменты, когда мы несколько выше играли. Но затем я опустился чуть ниже, вышел Коваленко, и мы начали играть трое в центре и два нападающих. Также сегодня Андрей Ярмоленко немалую работу выполнил. Очень много боролся с защитниками, очень много борьбы выиграл. Это показывает, что не только все атакуют, но и вся команда защищается,

– говорит игрок сборной Украины.

По его словам, Португалия – команда совсем другого уровня, потому ошибки, которые допускали украинские игроки, они не прощают.

"Главное, что команда дотерпела, выиграла, и мы получили путевку на Евро. Это классно. Надо получать от этого удовольствие. Надо радоваться за всех. Вся страна радовалась за сборную, ведь это не происходит каждый день. Но с другой стороны надо продолжать работать и не останавливаться", – подытожил полузащитник.

Матч Украина – Португалия: что известно

В рамках отбора на Евро – 2020 сборная Украины в Киеве сумела победить Португалию со счетом 2:1. Голы у украинцев забивали Яремчук и Ярмоленко, а у португальцев отметился Криштиану Роналду. С 72 минуты Украина играла в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Тарас Степаненко. Кроме того, после этого эпизода судья Энтони Тейлор назначил пенальти, что собственно и позволило Португалии забить гол.

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Заметим, что эта победа обеспечила Украине первое место в своей группе. "Сине-желтые" сейчас имеют 19 очков и игру в запасе. Второй идет Португалия с 11 пунктами, им еще осталось сыграть две игры. Но даже, если они в них одержат две победы, догнать Украину португальцам не удастся.