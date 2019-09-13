Блохин эмоционально отреагировал на новость, что может возглавить греческий ПАОК

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Олег Блохин
Олег Блохин / Фото из открытых источников

Легендарный футболист и известный украинский тренер Олег Блохин эмоционально прокомментировал слухи о возможности возглавить греческий ПАОК.

Олег Блохин с юмором опроверг обнародованную в СМИ информацию о заинтересованности в его услугах со стороны греческого клуба.

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Говорят, что я веду переговоры с греческим ПАОКом? Я пока ничего не знаю насчет этого. Журналисты, написавшие о ПАОКе, часом не сообщили, что я могу возглавить Реал или Барселону? Очень жаль.

Конечно, они врут. Я даже не знаю, откуда взялась эта информация. Сам прочитал, что могу возглавить ПАОК, и стало смешно. Журналисты написали, что им стало известно из близких источников. А кто этот близкий источник – жена или, возможно, дети? Но написали красиво. Предложения были, однако, признаюсь честно, не очень. Они меня не устроили,
– рассказал Блохин в комментарии Footboom.

К слову, последним в тренерской карьере Блохина было киевское "Динамо". Сейчас он более пяти лет остается без тренерской работы после увольнения из "Динамо" в апреле 2014 года.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Олег Блохин
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