Блохин жестко наехал на Луческу за слова о Лобановском

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Олег Блохин
Олег Блохин / Фото из открытых источников

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин неодобрительно воспринял высказывания Мирчи Луческу о Валерии Лобановском.

Олег Блохин прокомментировал высказывания Мирчи Луческу о том, что Валерий Лобановский незаслуженно занимает 6 место в списке лучших тренеров в истории по версии France Football.

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"Я что, должен Луческу обсуждать? Были Трапаттони, Сакки, Капелло – очень много было тренеров, список можно составлять и так, и так. Думаю, что на 6-м или 8-м месте в топ-списке Лобановский заслужил находиться.

А на каком Луческу должен быть? Пусть поставит себе памятник и скажет: "Я такой Бог, выиграл все и все хорошо", – сказал Блохин в интервью Вацко Light.

В марте Луческу сделал скандальное заявление о Валерии Лобановском. Он считает, что добился большего, чем Лобановский, который ничего не добился за рубежом. Против слов Луческу о Лобановском выступил обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов.

К слову, Мирча Луческу 12 лет был тренером донецкого "Шахтера" (с 2004 до 2016). За это время "горняки" 8 раз выигрывали чемпионат Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. В 2016 году он возглавил российский "Зенит", но проработал на этой должности всего один сезон.

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Теги: Шахтер Динамо Спорт Футбол
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