Боец MMA за 3 секунды отправил соперника в жуткий нокаут, установив рекорд: видео
Поединок на турнире по смешанным единоборствам Raged будет записан в историю ММА, как одна из самых коротких схваток в истории. Судья едва начал бой, как поединок почти сразу завершился.
В октагоне встретились британский боец Рикки Уайатт и Янник Мезеповс. Три секунды понадобилось Уайатту, чтобы стать победителем боя.
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Уайатт уклонился от удара соперника, который наносил его ногой. Рикки сразу нанес встречный мощный удар рукой прямо в челюсть Мезеповса.
Нокаут за три секунды: смотреть видео
Что такое ММА?
Вид спорта и категория боевых искусств. Особую популярность имеют открытые соревнования по MMA – бои смешанного стиля, или "бои без правил". Самыми популярными среди регулярных соревнований являются UFC.
В марте этого года исполнилось шесть лет самому быстрому нокауту в истории ММА. Тот бой проходил в Лондоне, где в октагон вышли Марк Гаррет и Сэм Херон.
Едва раздался сигнал к началу схватки, как англичанин Гаррет мощным хайкиком в голову "срубил" Херона, отправив его в глухой нокаут. Этот поединок длился одну секунду. Пока этот рекорд никто не сумел превзойти.
Самый быстрый нокаут в истории ММА смотрите видео
Что такое UFC?
Международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах.
В UFC автором самого быстрого нокаута является американец Хорхе Масвидаль. Ему удалось завершить поединок против своего земляка Бена Аскрена всего за пять секунд. Масвидаль нанес удар коленом сопернику в прыжке.
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