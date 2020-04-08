Боец MMA за 3 секунды отправил соперника в жуткий нокаут, установив рекорд: видео

Поединок на турнире по смешанным единоборствам Raged будет записан в историю ММА, как одна из самых коротких схваток в истории. Судья едва начал бой, как поединок почти сразу завершился.

В октагоне встретились британский боец Рикки Уайатт и Янник Мезеповс. Три секунды понадобилось Уайатту, чтобы стать победителем боя.

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Уайатт уклонился от удара соперника, который наносил его ногой. Рикки сразу нанес встречный мощный удар рукой прямо в челюсть Мезеповса.

Нокаут за три секунды: смотреть видео

Что такое ММА?

Вид спорта и категория боевых искусств. Особую популярность имеют открытые соревнования по MMA – бои смешанного стиля, или "бои без правил". Самыми популярными среди регулярных соревнований являются UFC.

В марте этого года исполнилось шесть лет самому быстрому нокауту в истории ММА. Тот бой проходил в Лондоне, где в октагон вышли Марк Гаррет и Сэм Херон.

Едва раздался сигнал к началу схватки, как англичанин Гаррет мощным хайкиком в голову "срубил" Херона, отправив его в глухой нокаут. Этот поединок длился одну секунду. Пока этот рекорд никто не сумел превзойти.

Самый быстрый нокаут в истории ММА смотрите видео

Что такое UFC?

Международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах.

В UFC автором самого быстрого нокаута является американец Хорхе Масвидаль. Ему удалось завершить поединок против своего земляка Бена Аскрена всего за пять секунд. Масвидаль нанес удар коленом сопернику в прыжке.

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