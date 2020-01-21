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Боец UFC пожертвует костный мозг для спасения больной дочери

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Роберт Уиттакер / MMA Fighting

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (20-5) снялся с боя против Джареда Каннонира (13-4) из-за болезни дочери.

Ситуацию прокомментировал президент UFC Дэйна Уайт.

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Причина, по которой Роберт Уиттакер не будет драться – одна из самых бескорыстных вещей, которые я видел в своей жизни. Он хороший человек, очень хороший человек, и я очень уважаю его. Успехов ему в том, с чем он сейчас имеет дело. Я не могу выразить словами, что я чувствую к Роберту Уиттакеру. Он настоящий мужик. Но это личное для него. Если он захочет, сам расскажет,
– сказал Уайт.

Добавим, что по неофициальной информации Уиттакер станет донором костного мозга для дочери.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Смешанные единоборства
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