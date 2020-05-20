Бой Усик – Грицай в России, досрочное завершение чемпионата Украины: новости спорта 19 мая

Во вторник, 19 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Россия хочет организовать бой без правил Усик – Грицай

Неожиданный поворот приобрел интернетный батл между Александром Усиком и Богданом Грицаем. Спортсменам готовы организовать бой по правилам смешанных единоборств. В поединке заинтересованы российские и японские промоутеры.

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Абсолютный чемпион мира по боксу будет явным фаворитом в противостоянии с борцом. И такой бой в РФ может хорошо раскрутить пропагандистская машина. Грицай не поедет в Москву, но встречу можно организовать в нейтральном Минске. Успех телетрансляции гарантирован. И зрителей на трибунах будет полно. В Беларуси нет карантина.

Чемпионат Украины по гандболу досрочно завершен

Еще один вид спорта мы больше не увидим в Украине в спортивном сезоне 2019/2020. Федерация гандбола страны решила завершить соревнования досрочно.

К моменту остановки соревнований было сыграно 16 поединков. Лидером турнирной таблицы на тот момент был именно "Мотор", который набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу. Чемпионом признали именно "Мотор". Это уже восьмое чемпионство подряд для запорожского коллектива.

Также отмечается, что матчи Кубка Украины по гандболу будут доиграны в августе. В данный момент нет формата, по которому будут проводить соревнования. Также вскоре обещают уточнить, кто занял другие призовые места в Суперлиге.

Дело Павелко: Шевченко и Блохин обратились к Разумкову

Главный тренер сборной Украины и экс-футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Причиной обращения стала деятельность Временной специальной следственной комиссии (ВСК) по делу главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

На фейсбук-странице Игоря Беланова появилось обращение к Разумкову. В нем говорится, что против УАФ более двух лет продолжается информационная война.

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Отмечается, что одной из тем для манипуляций стала государственная программа по развитию футбольной инфраструктуры Украины.

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