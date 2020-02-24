Бой Фьюри – Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира: вероятность и сколько заработают боксеры
После победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером и завоевания им чемпионского пояса по версии WBC, британец может провести бой против своего соотечественника – Энтони Джошуа. последний владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и IBF.
Организовать такой бой мечтает промоутер Эдди Хирн.
"Бой Джошуа – Фьюри состоится. Я сделаю все, чтобы его организовать. Все хотят увидеть этот бой – Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри промоутеры и болельщики. Если для этого нужно, чтобы Джошуа победил Пулева, а Фьюри еще раз победил Уайлдера, то так тому и быть. Фьюри побьет Уайлдера, а Джошуа вынесет Пулева", – заявил Эдди Хирн.
Поэтому если такой бой организуют, то суммарный гонорар боксеров может составлять более 92 миллиона евро.
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Однако на пути этому бою в ближайшее время могут стать несколько преград.
- В контракт боя между Фьюри и Уайлдером был пункт о возможном реванше. Уайлдер имеет 30 дней, чтобы активировать этот пункт.
- Даже если Уайлдер не согласится на бой, есть еще Диллиант Уайт, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBC.
- Джошуа сначала должен провести защиту титула IBF против болгарина Курбата Пулева. Этот бой состоится где-то летом. После того его вероятный соперник – украинец Александр Усик. Он обязательный претендент на чемпионский пояс WBO.
- Поэтому если один из этих боев не состоится, то чемпионский пояс у боксера могут отобрать. Тогда бой между Фьюри и Джошуа, если и организуют, не будет за звание абсолютного чемпиона мира.
Кто такой абсолютный чемпион мира по боксу
Это боксер, который одновременно обладает четырьмя самыми престижными чемпионскими поясами в одной весовой категории – WBC, WBO, WBA и IBF. В тяжелом весе первым из них владеет Тайсон Фьюри, выигравший его у Деонтея Уайлдера. Тремя другими владеет Энтони Джошуа.
- Также среди других претендентов на бои против Джошуа и Фьюри – Джарелл Миллер и Энди Руис.
Поэтому если бой Фьюри – Джошуа – таки состоится, то произойдет это не раньше 2021 года.