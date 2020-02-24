Бой Фьюри – Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира: вероятность и сколько заработают боксеры

После победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером и завоевания им чемпионского пояса по версии WBC, британец может провести бой против своего соотечественника – Энтони Джошуа. последний владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и IBF.

Организовать такой бой мечтает промоутер Эдди Хирн.

"Бой Джошуа – Фьюри состоится. Я сделаю все, чтобы его организовать. Все хотят увидеть этот бой – Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри промоутеры и болельщики. Если для этого нужно, чтобы Джошуа победил Пулева, а Фьюри еще раз победил Уайлдера, то так тому и быть. Фьюри побьет Уайлдера, а Джошуа вынесет Пулева", – заявил Эдди Хирн.

Поэтому если такой бой организуют, то суммарный гонорар боксеров может составлять более 92 миллиона евро.

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Однако на пути этому бою в ближайшее время могут стать несколько преград.

В контракт боя между Фьюри и Уайлдером был пункт о возможном реванше. Уайлдер имеет 30 дней, чтобы активировать этот пункт.

Даже если Уайлдер не согласится на бой, есть еще Диллиант Уайт, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBC.

Джошуа сначала должен провести защиту титула IBF против болгарина Курбата Пулева. Этот бой состоится где-то летом. После того его вероятный соперник – украинец Александр Усик. Он обязательный претендент на чемпионский пояс WBO.

Поэтому если один из этих боев не состоится, то чемпионский пояс у боксера могут отобрать. Тогда бой между Фьюри и Джошуа, если и организуют, не будет за звание абсолютного чемпиона мира.

Кто такой абсолютный чемпион мира по боксу

Это боксер, который одновременно обладает четырьмя самыми престижными чемпионскими поясами в одной весовой категории – WBC, WBO, WBA и IBF. В тяжелом весе первым из них владеет Тайсон Фьюри, выигравший его у Деонтея Уайлдера. Тремя другими владеет Энтони Джошуа.

Также среди других претендентов на бои против Джошуа и Фьюри – Джарелл Миллер и Энди Руис.

Поэтому если бой Фьюри – Джошуа – таки состоится, то произойдет это не раньше 2021 года.