Тайсон Фьюри официально проведет бой против непобедимого шведа

Британский боксер Тайсон Фьюри официально проведет следующий бой 14 сентября. Он сразится с небитым шведским боксером Отто Валлиным.

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Фьюри проведет бой против 28-летнего представителя Швеции на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

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Официально о поединке в своем Twitter сообщила промоутерская компания Top Rank.

It’s official: The Gypsy King is ready to take over the Las Vegas Strip once again on Saturday, Sept. 14.@Tyson_Fury’s lineal crown is on the line on @ESPN+, when he clashes with undefeated Otto Wallin in the first heavyweight headliner held at @TMobileArena. #FuryWallin pic.twitter.com/pOZAnWykPk — Top Rank Boxing (@trboxing) 13 августа 2019 г.

Для Фьюри это будет 30 бой на профессиональном ринге. 28 поединков он выиграл, один завершился вничью.

Шведский соперник Тайсона владеет титулом чемпиона Европейского союза по версии EBU-EU, а также экс-чемпион по версии WBA Continental (2017) в тяжелом весе. Позиция в рейтинге BoxRec – 17 (март 2019).

Недавно Тайсон Фьюри легко одолел Томаса Шварца. Рефери боя уже во втором раунде был вынужден его остановить.

Ожидается, что после боя со шведским боксером Тайсон повторно встретится с американцем Деонтеем Уайлдером. Первая встреча в ринге между Уайлдером и Фьюри завершилась вничью – несмотря на то, что Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне.

Судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников. Поэтому пояс чемпиона WBC остался у Деонтея.

Уайлдер, как и Фьюри, успел провести один поединок. Он в девятый раз успешно защитил звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, нокаутировав обязательного претендента Доминика Бризила.

Ожидается, что промежуточный бой проведет не только Тайсон. Уайлдер в ноябре встретится с кубинцем Луисом Ортисом. По словам Фьюри, он подписал с Уайлдером контракт на бой-реванш, который состоится 22-го февраля.