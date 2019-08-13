Тайсон Фьюри официально проведет бой против непобедимого шведа
Британский боксер Тайсон Фьюри официально проведет следующий бой 14 сентября. Он сразится с небитым шведским боксером Отто Валлиным.
Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Фьюри проведет бой против 28-летнего представителя Швеции на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
К слову: Бой Усик – Такам находится под угрозой срыва
Официально о поединке в своем Twitter сообщила промоутерская компания Top Rank.
Для Фьюри это будет 30 бой на профессиональном ринге. 28 поединков он выиграл, один завершился вничью.
Шведский соперник Тайсона владеет титулом чемпиона Европейского союза по версии EBU-EU, а также экс-чемпион по версии WBA Continental (2017) в тяжелом весе. Позиция в рейтинге BoxRec – 17 (март 2019).
Недавно Тайсон Фьюри легко одолел Томаса Шварца. Рефери боя уже во втором раунде был вынужден его остановить.
Ожидается, что после боя со шведским боксером Тайсон повторно встретится с американцем Деонтеем Уайлдером. Первая встреча в ринге между Уайлдером и Фьюри завершилась вничью – несмотря на то, что Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне.
Судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников. Поэтому пояс чемпиона WBC остался у Деонтея.
Уайлдер, как и Фьюри, успел провести один поединок. Он в девятый раз успешно защитил звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, нокаутировав обязательного претендента Доминика Бризила.
Ожидается, что промежуточный бой проведет не только Тайсон. Уайлдер в ноябре встретится с кубинцем Луисом Ортисом. По словам Фьюри, он подписал с Уайлдером контракт на бой-реванш, который состоится 22-го февраля.