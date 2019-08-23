Бой Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: россиянин заработает рекордный гонорар

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за бой против Дастина Порье получит самый большой гонорар в карьере.

Организаторы UFC 242, где и состоится бой Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье, не называют гонорары бойцов. Однако менеджер россиянина похвастался, что он заработает гораздо больше, чем после боя с Конором МакГрегором.

Тогда гонорар Нурмагомедова только за бой против МакГрегора составил около 2 миллионов долларов. Отдельно бойцы получили и процент за платную трансляцию. Поэтому в целом он заработал около 6,5 миллионов долларов.

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Поединок Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.