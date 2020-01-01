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Бой Ломаченко с непобедимым американцем может пройти в экзотической стране

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Василиий Ломаченко / Фото из открытых источников

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 KO) может пройти в Саудовской Аравии.

Также на проведение чемпионского поединка претендует Нью-Йорк, сообщает Boxingscene.com.

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Ломаченко сразится с Лопесом. Считайте, сделка закрыта. Осталось решить вопрос с местом проведения боя. У нас есть два предложения из Нью-Йорка: Madison Square Garden и Barclays Center. Также мы получили предложение из Саудовской Аравии. Бой пройдет в апреле. В худшем случае, в мае, если мы проведем поединок в Саудовской Аравии,
– заявил Арум.

Ломаченко провел последний бой в ночь на 1 сентября против британца Люка Кэмпбелла. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому чемпиону: 119:108, 119:108, 118:109.

Лопес провел последний поединок 14 декабря с Ричардом Комми (29-3, 26 KO). Американец нокаутировал ганца во втором раунде и выиграл титул чемпиона мира IBF в легком весе.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Спорт Бокс
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