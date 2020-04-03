Бой Усик – Чисора перенесли: боксер назвал новую дату
Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой не состоится 23 мая, как было запланировано. Все из-за пандемии коронавируса.
Информацию о переносе боя Усик озвучил во время прямой трансляции в Instagram.
"Поединок, который планировался на 23 мая, перенесен на июль, вроде. Но даты еще нет в июле. Мы продолжаем тренироваться, готовиться, у нас продолжается спортивный карантин. Все хорошо, так бывает, друзья, весь мир в такой ситуации, не впадаем, продолжаем работать", – приводит слова боксера xsport.
Стоящее Чисора обещает Усику устроить войну
- Бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena.
- До этого последний раз Усик проводил бой еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.
Что известно о Дереке Чисоре
- 36-летний британский боксер, супертяжеловес. На профессиональном ринге Дерек провел 41 бой, одержал 32 победы.
- В пассиве Чисоры 9 поражений. Британец провел несколько поединков с известными боксерами, но непременно терпел поражения. В частности, в его пассиве поражение Диллиану Вайту и Тайсону Фьюри.
- Дерек Чисора дрался с Виталием Кличко в феврале 2012 года. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.
- Впрочем, Чисора больше запомнился скандальными действиями. В частности, на дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также боксер перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.
- После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.
- 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.
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