Бой Усик – Чисора перенесли: боксер назвал новую дату

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой не состоится 23 мая, как было запланировано. Все из-за пандемии коронавируса.

Информацию о переносе боя Усик озвучил во время прямой трансляции в Instagram.

"Поединок, который планировался на 23 мая, перенесен на июль, вроде. Но даты еще нет в июле. Мы продолжаем тренироваться, готовиться, у нас продолжается спортивный карантин. Все хорошо, так бывает, друзья, весь мир в такой ситуации, не впадаем, продолжаем работать", – приводит слова боксера xsport.

Стоящее Чисора обещает Усику устроить войну

Бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena.

До этого последний раз Усик проводил бой еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.

Что известно о Дереке Чисоре

36-летний британский боксер, супертяжеловес. На профессиональном ринге Дерек провел 41 бой, одержал 32 победы.

В пассиве Чисоры 9 поражений. Британец провел несколько поединков с известными боксерами, но непременно терпел поражения. В частности, в его пассиве поражение Диллиану Вайту и Тайсону Фьюри.

Дерек Чисора дрался с Виталием Кличко в феврале 2012 года. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.

Впрочем, Чисора больше запомнился скандальными действиями. В частности, на дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также боксер перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.

После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.

26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.

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