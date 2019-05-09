Бойфренд Свитолиной сорвал бурные аплодисменты, выполнив невероятный удар в Мадриде: видео

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Гаэль Монфис
Гаэль Монфис / Фото из открытых источников

Бойфренд украинской теннисистки Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис пробился в третий круг Masters в Мадриде, обыграв в представителя Венгрии Мартона Фучовича– 1:6, 6:4, 6:2.

В концовке второй партии в одном из розыгрышей Монфис сделал то, за что его любят многие болельщики. Удар получился безупречным.

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В третьем круге соперником Монфиса станет Роджер Федерер, обыгравший другого француза – Ришара Гаске.

Спорт 24 писал, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис опубликовали на своей совместной Instagram-странице видеонарезку о своей совместной жизни как спортсменов. На видео звездная пара показала, как выглядят их тренировки и вообще – подготовка к соревнованиям.

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Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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