Бойко стал лучшим игроком "Динамо" в матче с "Брюгге" по данным InStat

Голкипер "Динамо" Денис Бойко стал лучшим игроком киевского клуба в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге" (0:1) по данным InStat.

По индексу источника Бойко набрал 313 баллов. Голкипер пропустил один гол с пенальти в матче, всего в створ ворот "Динамо" попало 4 удара.

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Вторая оценка в команде у Сергея Сидорчука – 280 баллов, третье – у Никиты Бурды – 272 балла.

Худшими игроками в "Динамо" стали Артем Беседин и Александр Караваев, у которых соответственно 209 и 208 баллов.

Спорт 24 писал, что "Динамо" в матче против "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов пропустило гол в первом тайме. Этот единственный гол с пенальти определил судьбу победителя матча. Ответный матч – 13 августа в Киеве.

После матча украинские болельщики пели гимн Украины. В ходе встречи отечественные фанаты также ярко спели "Червону руту".