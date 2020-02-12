Боксер Чухаджян о бое в России: Я не имел права упустить шанс привезти еще один титул в Украину

Чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) прокомментировал победу над россиянином Сергеем Воробьевым (9-1, 6 КО) в поединке, который прошел в Калининграде (Россия).

Чухаджян в интервью Sparta Boxing Promotions ответил на нападки из-за того, что бился в России.

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После моей победы в Калининграде в СМИ появилось очень много публикаций с политическим контекстом. Вместо того, чтобы разделись радость от победы, в медиа появилась критика, которая никак не связана со спортом.

Когда я ехал на бой, то был уверен на 200% в победе. Я не имел права упустить шанс привезти еще один титул в Украину. Как только объявили счет третьего судьи и мне подняли руку, я на секунду попал в ступор. Я не сразу понял, что мне подняли руку. Эмоции непередаваемые, хотелось прямо кричать. Я до этого никогда не кричал – обычно всегда так спокойно реагировал на победу,

– сказал Чухаджян.

Поединок, который проходил в России, выиграл Чухаджян. Украинец доминировал весь бой и двое судей отдали справедливую победу Карену.