Непобедимый Мейвезер анонсировал свое возвращение на ринг: фото

42-летний американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявил о том, что намерен вернуться на ринг в 2020 году.

Об этом стало известно благодаря посту, который спортсмен опубликовал в социальной сети Instagram.

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"Я восстановлю свою карьеру в 2020 году", – написал Мейвезер.

Заявление американца выглядит странно, ведь еще несколько дней назад Мейвезер заявлял о важности здоровья, из-за чего он не вернется на профессиональный ринг.

В сентябре появилась информация о том, что чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) ведет переговоры относительно реванша против Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO).

Последним на данный момент поединком для Мейвезера стал бой против ирландца Конора Макгрегора за специальный пояс WBC Money Belt, в котором американец победил техническим нокаутом в десятом раунде.