Боксер выпал с ринга во время разминки, порвав канаты, и не смог выйти на титульный бой: видео

Южноамериканский боксер Руан Виссер должен был провести титульный бой. Однако он так и не состоялся из-за травмы боксера.

Панафриканский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA и чемпион ЮАР Руан Виссер разминался перед боем с Тианом Фиком в Кейптауне. Во время разминки боксер опирался на канаты, отталкиваясь от них. В один из моментов канаты не выдержали и Виссер выпал с ринга.

Видео падения боксера Виссера с ринга

Algo insólito le ocurrió hoy al sudafricano Ruann Visser, antes de su frustrada pelea contra su compatriota Tian Fick, en Ciudad del Cabo: tras intentar apoyarse en unas cuerdas pésimamente sujetadas, ¡se cayó del ring y se lesionó!#Boxeo pic.twitter.com/VrBedSmJuf — A la Vera del Ring (@alaveradelring) December 16, 2019

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Во время падения Виссер получил травму левой руки и колена. После консультации с врачами боксер принял решение не выступать.

"У нас с моими юристами и южноафриканской боксерской федерацией состоится разговор. Система подвела меня. На этот раз кто-то должен заплатить за ошибку", – заявил Виссер в комментарии The Sun.