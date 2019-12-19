Боксер выпал с ринга во время разминки, порвав канаты, и не смог выйти на титульный бой: видео
Южноамериканский боксер Руан Виссер должен был провести титульный бой. Однако он так и не состоялся из-за травмы боксера.
Панафриканский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA и чемпион ЮАР Руан Виссер разминался перед боем с Тианом Фиком в Кейптауне. Во время разминки боксер опирался на канаты, отталкиваясь от них. В один из моментов канаты не выдержали и Виссер выпал с ринга.
Видео падения боксера Виссера с ринга
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Во время падения Виссер получил травму левой руки и колена. После консультации с врачами боксер принял решение не выступать.
"У нас с моими юристами и южноафриканской боксерской федерацией состоится разговор. Система подвела меня. На этот раз кто-то должен заплатить за ошибку", – заявил Виссер в комментарии The Sun.