Большинство футболистов прибыли в лагерь сборной Украины, легионеры еще в пути: фото

18 Читати новину українською
Сборная Украины
Сборная Украины / ffu.ua

Сборная Украины по футболу 7-го октября начала подготовительный сбор в Харькове. "Сине-желтые" поселилась в отеле и тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко начал работу.

Футболисты прибыли в расположение главной команды страны в понедельник. Большинство сборников прилетела регулярным утренним рейсом из Киева. В этой группе оказались и легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин.

Читайте также: Если в "Милане" пойдут на условия Шевченко – он сможет построить команду высокого уровня, – Безус

Остальные футболисты, которые выступают за рубежом – Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук, – в связи с совмещением их авиамаршрутов прибудут в расположение главной команды страны ближе к вечеру.

Сегодня вечером "сине-желтые" проведут первое занятие на стадионе "Солнечный" недалеко от отеля. 8-го октября в программе команды открытую тренировку на "Металлисте", на которое наставники и игроки приглашают всех болельщиков.

В 19:00 сборная ждет свидания со своими фанами.


Фото: УАФ

Как известно, 11-го октября украинцы в рамках отбора Евро-2020 сыграют против Литвы в Харькове. 14-го октября в Киеве сборная Украины встретится с Португалией. Сейчас подопечные Шевченко с 13 очками лидируют в группе B.

Накануне главный тренер команды Андрей Шевченко вынужденно вызвал в стан команды Юрия Панькива из-за травмы голкипера "Динамо" Дениса Бойко.

Также вызов в главную команду получили полузащитники Виктор Коваленко ("Шахтер"), Сергей Сидорчук ("Динамо") и Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

blog_ava
Всемирная неделя космоса: 7 интересных фактов об Украине и космонавтике
сегодня
6459
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Барселона" разгромила "Севилью", доигрывая матч вдевятером: видео
сегодня 10:14 "Барселона" разгромила "Севилью", доигрывая матч вдевятером: видео
Ігор Саджениця 175
"Ювентус" одолел "Интер" и стал лидером Серии А
сегодня 09:47 "Ювентус" одолел "Интер" и стал лидером Серии А
Ігор Саджениця 210
Сборная Украины по баскетболу завоевала серебро чемпионата мира 3х3
6 октября 16:55 Сборная Украины по баскетболу завоевала серебро чемпионата мира 3х3
Юрій Семенюк 97
Ястремская в паре с Остапенко драматически проиграла финал в Пекине
6 октября 12:38 Ястремская в паре с Остапенко драматически проиграла финал в Пекине
Михайло Гема 73
Фанаты устроили жестокую драку во время матча Первой лиги: что говорят в полиции – видео
6 октября 09:44 Фанаты устроили жестокую драку во время матча Первой лиги: что говорят в полиции – видео
Юрій Семенюк 805
Новости
Больше новостей
Залиште відгук