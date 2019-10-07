Большинство футболистов прибыли в лагерь сборной Украины, легионеры еще в пути: фото

Сборная Украины по футболу 7-го октября начала подготовительный сбор в Харькове. "Сине-желтые" поселилась в отеле и тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко начал работу.

Футболисты прибыли в расположение главной команды страны в понедельник. Большинство сборников прилетела регулярным утренним рейсом из Киева. В этой группе оказались и легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин.

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Остальные футболисты, которые выступают за рубежом – Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук, – в связи с совмещением их авиамаршрутов прибудут в расположение главной команды страны ближе к вечеру.

Сегодня вечером "сине-желтые" проведут первое занятие на стадионе "Солнечный" недалеко от отеля. 8-го октября в программе команды открытую тренировку на "Металлисте", на которое наставники и игроки приглашают всех болельщиков.

В 19:00 сборная ждет свидания со своими фанами.



Фото: УАФ

Как известно, 11-го октября украинцы в рамках отбора Евро-2020 сыграют против Литвы в Харькове. 14-го октября в Киеве сборная Украины встретится с Португалией. Сейчас подопечные Шевченко с 13 очками лидируют в группе B.

Накануне главный тренер команды Андрей Шевченко вынужденно вызвал в стан команды Юрия Панькива из-за травмы голкипера "Динамо" Дениса Бойко.

Также вызов в главную команду получили полузащитники Виктор Коваленко ("Шахтер"), Сергей Сидорчук ("Динамо") и Евгений Шахов ("Лечче", Италия).