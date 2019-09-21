Борец Хоцяновский получил очередную медаль для Украины на чемпионате мира

Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский принес Украине очередную медаль на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан). Александр 21-го сентября выиграл бронзовую награду.

В утешительном финале наш земляк уверенно победил представителя Сирии Баджу Хутабу со счетом 5:1.

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Хоцяновский выиграл бронзовую награду в весовой категории 125 килограммов. Также Александр завоевал олимпийскую лицензию на Игры в Токио-2020.

Хоцяновский впервые завоевал награду на чемпионате мира. До этого борец дважды выигрывал бронзу на чемпионатах Европы. Также Александр был третьим на II Европейских играх 2019 года.

Для Украины это уже четвертая медаль на чемпионате мира в Казахстане. Ранее золото получил Жан Беленюк. Вицечемпионкой мира по борьбе стала Алина Бережная.

Также серебро чемпионата мира завоевала Ирина Коляденко. Она проиграла в финале весовой категории 65 килограммов.