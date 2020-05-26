"Бавария" минимально победила "Боруссию" Д и закрепила шансы на чемпионство: видео

Во вторник, 26 мая, дортмундская "Боруссия" на своем поле принимала "Баварию" в 28 туре Бундеслиги. Матч закончился минимальной победой гостей.

Боруссия Дортмунд – Бавария 0:1

Гол: Киммих, 44

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И "Боруссия", и "Бавария" уверенно возобновили сезон после карантина. Мюнхенцы на выезде одолели "Унион" (2:0) и дома разобрались с франкфуртским "Айнтрахтом" (5:2). Дортмундцы возобновили чемпионат с домашнего разгрома "Шальке" (4:0), после чего увезли победу из Вольфсбурга (2:0). В первом круге "Бавария" на своем поле не оставила шансов "шмелям", одержав победу со счетом 4:0.

Перед матчем "Бавария" опережала дортмундский клуб на четыре очка и в случае победы в очном противостоянии могла увеличить свое преимущество.

Мюнхенцы могли потерпеть крах уже на старте матча. Нойер выбежал за пределы штрафной, страхуя защитников, но недалеко выбил мяч. Сферу подобрал Голанд, который пробил под голкипером – ворота "Баварии" спас Боатенг, оказавшийся на линии.

На 10 минуте мяч после удара Рафаэля Геррейро оказался в воротах гостей, правда с арбитр зафиксировал офсайд. Впоследствии уже Серж Гнабри оказался почти один в штрафной и нанес удар. Голевой момент, но полет мяча прерван защитником.

В первом тайме мюнхенцы больше владели игровой инициативой и реализовали ее в забитый гол. На 44-й минуте Коман сделал отличный пас в штрафную, там Джошуа Киммиха заметил, что Бюрки вышел из ворот, и перебросил через него мяч – 0:1.

Видео гола Киммиха

После перерыва уже дортмундцы переняли преимущество, но счет на табло остался неизменным. На 59-й минуте Голанд нашел возможность для удара в штрафной и пробил, но один из защитников бросился под мяч и спас ворота.

"Бавария" имела отличную возможность удвоить счет в матче, когда под занавес матча Роберт Левандовски решил пробить по воротам издалека, но попал в штангу.

Как итог, "Бавария" оторвалась от "Боруссии" уже на 7 пунктов, а "шмели", в свою очередь, рискуют потерять вторую позицию. Отставание от третьего "Лепцига" составляет 3 очка, а четвертого "Байера" – 4.