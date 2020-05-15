Боруссия Дортмунд – Шальке: где смотреть онлайн матч Бундеслиги

В субботу, 16 мая, после перерыва в связи с коронавирусом, возобновляется немецкая Бундеслига. В Украине матч "Боруссия" Д – "Шальке" можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч "Боруссия" Дортмунд – "Шальке" в Украине покажет канал "Футбол 1". Канал является официальным транслятором в Украине матчей чемпионата Германии. Начало трансляции из Дортмунда в 16:25, сам матч начнется в 16:30.

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Смотреть онлайн матч "Боруссия" Дортмунд – "Шальке" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1/2/3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Кроме того, поединок "Боруссия" Д – "Шальке" можно легально смотреть на платформе MEGOGO. Для просмотра игры нужно иметь подписку "оптимальная". Сейчас ее стоимость подключения составляет 58 гривен, а стандартная цена – 97 гривен в месяц.

Дортмундцы в последних восьми матчах с "Шальке" получили лишь одну победу. Последний раз они побеждали дома в 2015 году, когда обыграли принципиального противника 3:2.

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