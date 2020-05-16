Дортмундская "Боруссия" в первом матче после паузы разгромила "Шальке" в дерби: видео

16 мая "Боруссия" Д принимала на своем поле "Шальке" в рамках 26 тура Бундеслиги. Дортмундцы победили с разгромным счетом 4:0.

Боруссия Дортмунд – Шальке 4:0

Голы: Голанд, 29, Геррейро, 45, 63, Азар, 48

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Пауза в чемпионате Германии не позволила своевременно провести одно из самых эмоциональных противостояний Бундеслиги. 156-м по счету "Рурским дерби" было дано продолжение сезона, который был прерван пандемией на долгих два месяца.

Счет в матче открыл юный вундеркинд Эрлинг Голанд. На 29-й минуте скидка пятой от Брандта на правом фланге на ход Азару была развита точным прострелом в центр штрафной, откуда Голанд в касание отправил мяч в сетку.

Видео гола Голанда

WE HAVE A GOAL LADIES AND GENTLEMEN

ITS HAALAND

pic.twitter.com/vZ6dYdXwmM — Karim (@Futball_Karim) May 16, 2020

В конце первого тайма Рафаэль Геррейро продолжил голевое начало от норвежца. Шуберт ошибся при выносе мяча. Брандт перехватил сферу и отдал на Геррейро – 2:0.

Видео первого гола Геррейро

После перерыва произошла очередная ошибка Шуберта, которая привела к разгромному счету в матче. Не смог голкипер парировать внешне простой удар от Азара со входа в правую половину штрафной. Ассистировал партнеру с противоположной стороны поля Брандт.

Видео гола Азара

Точку в матче поставил тот же Геррейро. Холланду удался великолепный пас вразрез центра обороны соперников, после чего Геррейро не менее красиво удалось внешней стороной стопы отправить мяч в правый верхний угол – 4:0.

Видео второго гола Геррейро

Таким образом, "Боруссия" приблизилась в турнирной таблице до первой "Баварии", проигрывая 1 очко, но мюнхенцы имеют игру в запасе. "Шальке" идет 8-м (37 очков).

Добавим, что придерживаясь жесткого медицинского протокола, в перерыве матча дезинфицировались поля, ворота, а также мячи.

All match-balls will be disinfected at half-time in the Bundesliga and 2. Bundesliga. pic.twitter.com/xpBg7qDJGV — Squawka News (@SquawkaNews) May 16, 2020

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