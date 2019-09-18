"Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" в матче Лиги чемпионов во вторник, 17 сентября, стали единственными командами, которые оставили болельщиков без забитых мячей. Хотя одна 100-процентная возможность отличиться у хозяев была.

Боруссия – Барселона 0:0

Нереализованный пенальти: Ройс, 57 (Боруссия)

На этот матч "Барселона" вышла без Лео Месси. Аргентинец восстановился от травмы, но на эту игру остался в запасе. Его заменил 16-летний Ансу Фати, который мог стать самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Но не забил.

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Команды начали этот матч довольно осторожно. Поэтому и моментов в начале встречи было мало. Можно лишь вспомнить удар Пако Алькасера (бывший форвард "Барселоны" пробивал в касание после ошибки защитников) и Антуана Гризманна в ответ.

Поэтому лучшие моменты отличиться возникли уже позже. Были они у ворот гостей. Сначала Марко Ройс не сумел переиграть Марка-Андре тер Стегена после разрезной передачи Торгана Азара (во втором тайме вратарь выиграет еще одну дуэль у соперника). А впоследствии Матс Хуммельс пробивал головой после подачи со штрафного – мимо ворот.

"Барселона" на это ответила ударом Фати после того, как вратарь не слишком удачно выбил мяч.

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Впоследствии "сине-гранатовые" в конце тайма из-за травмы еще и потеряли Жорди Альбу. Его заменил Серхи Роберто.

Несколько живее команды начали играть после перерыва. Моменты начали создавать и гости. Поэтому у Романа Бюрки стало больше работы.

Зато принести победу "Боруссии" мог Ройс. Нелсон Семеду в собственной штрафной сбил Джейдона Санчо. Арбитр указал на 11-метровую отметку. Удар у полузащитника получился не слишком мощный, и вратарь угадал с его направлением, со второй попытки поймав мяч. Но стоит отметить, что тер Стеген покинул линию ворот до того, как Ройс пробил, что запрещено правилами.

Впоследствии тер Стеген еще раз спасет "Барселону" от пропущенного гола после удара Ройса. А также когда будет пробивать Алькасер.

На 77-й минуте Юлиан Бранд, который выйдет на замену, попадет в перекладину. Месси, который тоже выйдет на поле, в конце матча также будет иметь свой момент. Но защитник заблокирует его удар. После этого и прозвучит финальный свисток.

"Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью 0:0. Учитывая, что в параллельном матче чешская "Славия" сенсационно отобрала очки у "Интера", поэтому все четыре команды после первого тура набрали по одному баллу.

Видеообзор матча Боруссия Д – Барселона