Боруссия Дортмунд – Интер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Вицечемпион Германии дортмундская "Боруссия" в рамках 4 тура Лиги чемпионов примет миланский "Интер". Команды сыграют 5 ноября, поединок можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Поединок будет транслировать "Футбол 2".

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Начало трансляции матча "Боруссия" Дортмунд – "Интер" на канале "Футбол 2" в 21:50. Игра в Дортмунде начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч "Боруссия" Дортмунд – "Интер" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

После трех туров "шмели" вместе с "Интером" набрали по четыре очка. Лидером в группе F является каталонская "Барселона".