Боруссия Дортмунд – Интер: прогноз букмекеров на матчи Лиги чемпионов

Во вторник, 5 ноября, "Боруссия" Дортмунд примет итальянский "Интер" в рамках 4 тура Лиги чемпионов. Букмекеры оценили, у которой команды больше шансов одержать победу.

Боруссия Дортмунд – Интер: прогноз

23 октября "Интер" сумел победить "Боруссию" на своем поле и закрутил интригу в группе F. Итальянцы провели по голу в каждом из таймов и уверенно переиграли гостей.

После той игры миланцы имеют одинаковое количество очков с немцами – по четыре. Лидер группы – "Барселона", которая набрала 7 баллов. Поэтому, матч "Боруссии" и "Интера" в Дортмунде может стать определяющим в борьбе за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

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Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом поединка в Дортмунде являются хозяева поля. Победу "шмелей" букмекеры оценивают коэффициентом 1,98. Коэффициент 2,46 на то, что "Боруссия" не проигрывает и ТМ 2,5.

На то, что "Интер" сможет не проиграть поединок в игре и ТМ 2,5 коэффициент 2,99. Специалисты "Фаворит Спорт" оценивают шансы "Интера" одержать победу в игре коэффициентом 3,80. Ничья в поединке – 3,55.

Прогноз Pari Match

Победу подопечных Люсьена Фавра в один мяч эксперты оценивают коэффициентом 3,75. Коэффициент 3,05 на то, что немецкий клуб победит гостей из Италии и ТВ 2.5.

Коэффициент 5,10 на то, что "нерроадзури" вывезут из Дортмунда победу в один мяч. Если же игра завершится победой миланцев в один мяч или ничьей – коэффициент 2,26.

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Прогноз 1xbet

В "Боруссии" после повреждения восстановился главный голеадор испанец Пако Алькасер. Букмекеры компании 1xbet считают, что Пако имеет больше всего шансов отличиться голом в игре – коэффициент 2,3.

Оружием "Интера" является нападающий Лаутаро Мартинес, который в этом сезоне уже забил 7 голов за "Интер". К слову, Лаутаро забивал "шмелям" в первой игре. Коэффициент на то, что Мартинес снова огорчит фанатов "Боруссии" свои голом – 3,3.

Поединок "Боруссия" Дортмунд – "Интер" Милан состоится во вторник, 5 ноября, на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Начато игры в 22:00.