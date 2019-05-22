"Боруссия" Д оформила еще один громкий трансфер игрока сборной Германии: фото
Дортмундская "Боруссия" оформила третий громкий трансфер за два дня. Вице-чемпионы Германии купили игрока "Байера" Юлиана Брандта.
23-летний хавбек подписал контракт со "шмелями" до 30 июня 2024 года.
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Соглашение Брандта с "Байером" действовала до 2021 года, однако в нем был пункт об отступных в размере 25 миллионов евро. "Боруссия" решила выкупить игрока.
Сегодня дортмундская "Боруссия" также подписала хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Торгана Азара. Во вторник, 21 мая, ряды клуба усилил игрок сборной Германии Нико Шульц.
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