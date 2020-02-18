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Боруссия Д – ПСЖ: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Боруссия Д – ПСЖ: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

"Боруссия" Дортмунд встретится с ПСЖ уже на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Посмотреть топ-поединок, который состоится 18 февраля, можно в Украине онлайн и по телевидению.

Единственным официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором из них в прямом эфире и покажут матч "Боруссия" Д – ПСЖ. Начало трансляции в 21:45, сама игра начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Боруссия" Д – ПСЖ легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен.

Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе.

Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Обзор матча "Атлетико" – "Ливерпуль" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига чемпионов ПСЖ ФК Боруссия Д
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