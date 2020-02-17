Боруссия Д – ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 18 февраля, "Боруссия" Д принимать ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

Боруссия Д – ПСЖ. Перед матчем

Немецкий коллектив сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов из непростой группы. В квартете F дортмундцы заработали 10 очков, благодаря чему они заняли второе место, опередив "Интер" на 3 пункта. Ну а лидером в турнирной таблице была "Барселона" с 14 баллами на счету. После 22 туров текущего сезона Бундеслиги в активе "Боруссии" Д 12 побед и 42 очка, что всего на три меньше, чем у первого на сегодняшний день "Лейпцига".

В матче не смогут принять участие Делейни, Брандт и один из лучших снайперов команды – Марко Ройс, у которого мышечная травма.

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Парижский коллектив уверенно финишировал на групповом этапе ЛЧ вверху турнирной таблицы. За 6 матчей на арене команда забила 17 голов, а пропустила лишь два мяча. Заработав 16 очков, она опередила ближайшего преследователя "Реал" на 5 пунктов. Из неприятных новостей для столичной команды – травмированные игроки, количество которых равно восьми, а в списке можно увидеть Мбаппе, Неймара и Дагба с Диалло.

Матч Лиги чемпионов "Боруссия" Д – ПСЖ состоится во вторник, 18 февраля. Начало – в 22:00.

Что прогнозируют букмекеры на матч Боруссия Д – ПСЖ

Победа "Боруссии" в этой встрече оценивается в 2,90, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,96, а на победу ПСЖ – 2,35.

Ставка на "тотал матча больше 2,5" составляет 1,39. На "тотал матча меньше 2,5" – 2,90.