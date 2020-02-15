"Боруссия" разгромила "Айнтрахт" и вышла на второе место в Бундеслиге, Холанн забил – видео

В 22-м туре чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" одолела "Айнтрахт" – 4:0.

Боруссия Д – Айнтрахт 4:0

Голы: Пищек, 33, Санчо, 49, Холанн, 54, Геррейро, 74

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Фанаты дортмундской "Боруссии" организовали красивый перфоманс перед матчем, настраивая своих футболистов на предстоящий бой.

Собственно, те и не подвели, устроив гостям из Франкфурта настоящий разгром – 4:0. В первом тайме раскрыл ворота Траппа ветеран команды Лукаш Пищек, а после перерыва Санчо, Холанн и Геррейро довели счет до неприличного.

Боруссия Д – Айнтрахт видео голов