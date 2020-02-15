"Боруссия" разгромила "Айнтрахт" и вышла на второе место в Бундеслиге, Холанн забил – видео
В 22-м туре чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" одолела "Айнтрахт" – 4:0.
Боруссия Д – Айнтрахт 4:0
Голы: Пищек, 33, Санчо, 49, Холанн, 54, Геррейро, 74
Смотрите также: "Манчестер Сити" на два года отстранили от Лиги чемпионов за финансовые махинации
Фанаты дортмундской "Боруссии" организовали красивый перфоманс перед матчем, настраивая своих футболистов на предстоящий бой.
Собственно, те и не подвели, устроив гостям из Франкфурта настоящий разгром – 4:0. В первом тайме раскрыл ворота Траппа ветеран команды Лукаш Пищек, а после перерыва Санчо, Холанн и Геррейро довели счет до неприличного.
Боруссия Д – Айнтрахт видео голов
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Михайлюк набрал 6 очков в Матче восходящих звезд НБА в кроссовках с гербом Украины – видеосегодня , 12:48
-
"Манчестер Сити" без Лиги чемпионов, Пидгрушная в шаге от медали ЧМ: новости спорта 14 февралясегодня , 07:45
-
Украинка Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе, одолев в финале россиянку14 февраля , 21:32
Комментарии