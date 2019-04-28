Боттас победил на гран-при Азербайджана, Mercedes установили уникальное достижение

Гран-при Азербайджана выдалось не слишком богатым событиями. Но именно здесь Mercedes оформили свой четвертый победный дубль подряд.

Боттас удачно стартовал, защитив свою первую позицию. Финн не отдал ее напарнику из Mercedes Хэмилтону, несмотря на попытки британца обойти его. Позади был Феттель на Ferrari.

Единственное, что Перес из Point Racing сумел обойти пилота Red Bull Ферстаппена и выйти на четвертую позицию.

Еще один пилот Ferrari Леклер задержался на старте, и оказался внутри пелетона. Но впоследствии начал отвоевывать позиции. К шестому кругу он поднялся на пятое место, обогнав Переса. К тому времени Ферстаппен тоже прошел мексиканца, закрепившись на четвертой позиции. А впоследствии пилот Ferrari обгонит и Ферстаппена.

LAP 7/51



Charles Leclerc has got his work cut out - starting from 8th, he had a tricky getaway and is weaving his way back up#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/y6FY0vGV9J — Formula 1 (@F1) 28 квітня 2019 р.

Леклер в середине гонки выйдет в лидеры, когда задержится на трассе, в то время как остальные отправятся на пит-стоп. Но долго удерживать лидерство ему не удастся. Оба пилота Mercedes без проблем выйдут на первые позиции. Боттас и в дальнейшем будет первым, а Хэмилтон будет преследовать его.

На 32-м круге произошла необычная авария. Квят и Риккардо в борьбе за позицию оказались в зоне безопасности. Выезжая из нее задним ходом, Даниэль врезался в машину Квята. Оба гонщика продолжили борьбу, потеряв много позиций. Но на следующем круге сойдет Риккардо, а на 35-м и россиянин.

Objects in the rear view mirror may be closer than they appear



A race-ending reversal for Ricciardo and Kvyat #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/E7AFcDpxzJ — Formula 1 (@F1) 28 квітня 2019 р.

Гран-при Азербайджана так и закончится. Боттас одержит вторую победу в этом сезоне. Хэмилтон финиширует вторым. И это будет четвертый подряд золотой дубль для команды Mercedes в этом сезоне. Феттель же займет третью строчку.

Что касается остальных пилотов, то стоит отметить Райкконена. Он стартовал с пит-лейн, но в итоге сумел финишировать десятым, заработав зачетное очко.