Боттас уверенно выиграл гран-при Австралии: видео

На первом гран-при Формулы-1 в 2019 году несколько неожиданно выиграл пилот Mercedes Валттери Боттас. Захватив лидерство еще на старте, он до финиша опередил своего напарника – действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона более чем на 20 секунд.

Боттас удачно стартовал и уже в начале гонки опередил Хэмилтона, который накануне завоевал поул-позишн. За ними вели борьбу пилот Ferrari Себастьян Феттель и представитель Red Bull Макс Ферстаппен.

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Еще в начале гонки был вынужден отправиться на пит-стоп Даниэль Риккардо с Renault. Он вылетел с трассы и повредил переднее антикрыло. На 28 когда австралиец закончит гонку.

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A stellar start for Bottas, and a bumpy ride for Ricciardo



Re-live the moment the 2019 season roared into life ️#AusGP #F1 pic.twitter.com/JDU7umozCT — Formula 1 (@F1) 17 березня 2019 р.

В течение гонки Боттас лишь увеличивал преимущество над соперниками. Поэтому наибольшая борьба велась между тройкой Хэмилтон – Феттель – Ферстаппен. Последний сумел обойти еще одного представителя Ferrari Шарля Леклера, когда тот ошибся в одном из поворотов.

После пит-стопа, который Ферстаппен сделал на 26 круге (до этого он два круга лидировал после заезда на пит-стоп других пилотов), голландец начал активно атаковать Феттеля. И таки сумел обойти его, выйдя на третью позицию.

В итоге Ферстаппен третьим и финишировал. И даже боролся за второе место с Хэмилтоном. Но ошибка в одном из поворотов помешала этому.

В итоге Mercedes оформили дубль. Боттас показав быстрейший круг, выиграл гран-при Австралии. Хэмилтон отстал от него на 20.886. На третьем месте – Ферстаппен (22.520). Оба пилоты Ferrari оказались сразу за пределами подиума – Феттель (57.109) и Леклер (58.230). Еще одним пилотом, кто финишировал в один круг с победителем, стал Кевин Магнуссен из Haas (1'27.156).

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Очки также получили Нико Хюлькенберг (Renault), Кими Райкконен (Alfa Romeo), Лэнс Стролл (Racing Point) и Даниил Квят (Toro Rosso).