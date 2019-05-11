Брайтон – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

"Манчестер Сити", в случае победы над "Брайтоном" в воскресенье, 12 мая, станет чемпионом Англии. Букмекеры оценили шансы команды на победу.

Прогноз на матч "Брайтон" – "Манчестер Сити"

Ситуация в турнирной таблице очень простая – "Брайтон" уже обеспечил себе место в АПЛ в следующем сезоне, а "Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" ровно на одно очко. Победа гарантирует "горожанам" золотые медали чемпионата Англии.

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Вряд ли "Брайтон" будет слишком сильно сопротивляться натиску "Манчестер Сити". Свою основную задачу – остаться в высшей лиге английского футбола – команда уже выполнила. Так, перед своими болельщиками не хочется ударить в грязь лицом, но эти три очка для гостей жизненно необходимы. "Горожане" сделают все, чтобы одержать победу и опередить "Ливерпуль" в турнирной таблице.

Прогноз Фаворит Спорт

"Манчестер Сити" победил "Брайтон" в четырех матчах подряд в рамках АПЛ. Последний матч между командами завершился минимальной победой "горожан" 1:0. Коэффициент на то, что команды забьют больше, чем один гол – 1,12.

Коэффициент на победу подопечных Пепа Гвардиолы в этом противостоянии 1,15. Если же победу одержат хозяева, то выигрыш умножится аж на 18. Ничейный результат, который вряд ли удовлетворит "Манчестер Сити" – 8.

Прогноз PariMatch

В PariMatch на выездную победу "Манчестер Сити", который мчится ко второму подряд чемпионству, – 1,16. Коэффициент на то, что "Брайтон" сможет огорчить "горожан" и победит – 19,5. Ничья – 8.

Коэффициент на то, что "Ман Сити" снова победит "Брайтон" с разницей в один гол – 4,40. Такой же итогом в пользу "шпор" – 13.

Прогноз Marathon bet

В этой букмекерской конторе коэффициент на то, что "Брайтон" сможет победить "небесно-голубых" – 17,5. Победа "Манчестер Сити" – 1,175, а ничья – 8,70.

Коэффициент на сухую победу "горожан" – 1,9. Коэффициент на сухую победу хозяев поля – 19.

Поединок 38-го тура чемпионата Англии "Брайтон" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 12 мая. Начало игры – в 17:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

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