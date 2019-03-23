Братья Бьо выиграли гонку-преследование, Пидручный попал в топ-30
Йоханнес Тингнес Бьо, несмотря на три промаха, сумел выиграть гонку-преследовании на последнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.. Он показал время 32:15,6. При этом на финише он опередил своего брата Тарьена на +13,9. Таким образом, они вместе поднялись на пьедестал.
Арнд Пайффер финишировал третьим (+18,2). Он опередил Феликса Ляйтнера (+22,1), который единственный из всех биатлонистов отстрелялся чисто.
К слову: Норвегия выиграла Кубок наций по биатлону, сборная Украины завершила сезон в топ-10
Из украинцев бежали только Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Но их стрельба и лыжное время не впечатлили. Подручный сделал четыре промаха ((1+1+0+2) и показал 30-е время (+2:52.2). Благодаря этому он попадет в масс-старт в воскресенье, 24 марта. Это будет последняя гонка на этапах Кубка мира по биатлону в сезоне 2018-2019..
Зато Артем Прима с семью промахами ((1+3+2+1) отстал на +5:38.6. Его время только 49-й в этой гонке.
В воскресенье, 24 марта, состоятся еще две гонки – мужской и женский масс-старты. У мужчин Украину будет представлять лишь Дмитрий Пидручный. Зато украинки не сумели себе обеспечить участие в соревнованиях. Лучшей из украинок стала Вита Семеренко.
Как это было: Кузьмина уверенно выиграла гонку-преследование, лучшая из украинок Вита Семеренко – лишь 30-я