Братья Бьо выиграли гонку-преследование, Пидручный попал в топ-30

Йоханнес Тингнес Бьо, несмотря на три промаха, сумел выиграть гонку-преследовании на последнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.. Он показал время 32:15,6. При этом на финише он опередил своего брата Тарьена на +13,9. Таким образом, они вместе поднялись на пьедестал.

Арнд Пайффер финишировал третьим (+18,2). Он опередил Феликса Ляйтнера (+22,1), который единственный из всех биатлонистов отстрелялся чисто.

К слову: Норвегия выиграла Кубок наций по биатлону, сборная Украины завершила сезон в топ-10

An all star podium: Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe and Arnd Peiffer #HOL19



Watch the men's pursuit live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/zu79bVlVHm — IBU World Cup (@IBU_WC) 23 березня 2019 р.

Из украинцев бежали только Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Но их стрельба и лыжное время не впечатлили. Подручный сделал четыре промаха ((1+1+0+2) и показал 30-е время (+2:52.2). Благодаря этому он попадет в масс-старт в воскресенье, 24 марта. Это будет последняя гонка на этапах Кубка мира по биатлону в сезоне 2018-2019..

Зато Артем Прима с семью промахами ((1+3+2+1) отстал на +5:38.6. Его время только 49-й в этой гонке.

В воскресенье, 24 марта, состоятся еще две гонки – мужской и женский масс-старты. У мужчин Украину будет представлять лишь Дмитрий Пидручный. Зато украинки не сумели себе обеспечить участие в соревнованиях. Лучшей из украинок стала Вита Семеренко.

Как это было: Кузьмина уверенно выиграла гонку-преследование, лучшая из украинок Вита Семеренко – лишь 30-я