Бразилия в юбилейном матче Неймара не смогла победить Сенегал: видео

21 Читати новину українською
Бразилия – Сенегал результат
Бразилия – Сенегал результат / Фото из открытых источников

Сборная Бразилии не смогла обыграть национальную команду Сенегала в товарищеском матче, который проходил в Сингапуре.

Бразилия – Сенегал 1:1
Голы: Фирмино, 9 – Мане, 45+1 (пен.)

Читайте также: Неймар судится с "Барселоной", требуя у клуба 18 миллионов евро бонуса

Южноамериканцы открыли счет уже на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Роберто Фирмино. Однако развить успех бразильцам не удалось.

Сенегальцам же под занавес первого тайма удалось сравнять счет. Садио Мане реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Во втором тайме моменты были как у Бразилии, так и у Сенегала, но хорошо показали себя вратари. Итог матча – 1:1. В воскресенье, 13 октября, сборная Бразилия сыграет товарищеский матч с Нигерией. Начало поединка в 15:00.

Стоит отметить, что нападающий Неймар провел за Бразилию 100-й матч.

blog_ava
Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
сегодня
307925
Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Бразилия Неймар
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День в истории: 10 лет неожиданной победе сборной Украины над Англией в Днепре
сегодня 15:10 День в истории: 10 лет неожиданной победе сборной Украины над Англией в Днепре
Ігор Саджениця 35
Дарья Белодед празднует 19-летие: милые фото двукратной чемпионки мира по дзюдо
сегодня 11:43 Дарья Белодед празднует 19-летие: милые фото двукратной чемпионки мира по дзюдо
Юрій Семенюк 31
Усик провел открытую тренировку посреди улицы в Чикаго: фото и видео
сегодня 10:32 Усик провел открытую тренировку посреди улицы в Чикаго: фото и видео
Юрій Семенюк 41
Когда тяжело, то бегу и думаю: "Иду в декрет, уже выйду замуж, хватит бегать", – София Яремчук
8 октября 18:15 Когда тяжело, то бегу и думаю: "Иду в декрет, уже выйду замуж, хватит бегать", – София Яремчук
Станіслав Безушко 192
Месси назвал свой лучший гол в карьере – головой в ворота МЮ в финале Лиги чемпионов: видео
сегодня 09:51 Месси назвал свой лучший гол в карьере – головой в ворота МЮ в финале Лиги чемпионов: видео
Юрій Семенюк 74
Новости
Больше новостей
Залиште відгук