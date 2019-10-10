Бразилия в юбилейном матче Неймара не смогла победить Сенегал: видео

Сборная Бразилии не смогла обыграть национальную команду Сенегала в товарищеском матче, который проходил в Сингапуре.

Бразилия – Сенегал 1:1

Голы: Фирмино, 9 – Мане, 45 + 1 (пен.)

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Южноамериканцы открыли счет уже на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Роберто Фирмино. Однако развить успех бразильцам не удалось.

Сенегальцам же под занавес первого тайма удалось сравнять счет. Садио Мане реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Alô, Milton Leite! Não é Garrincha mas é Mané!



O camisa 10 partiu pra dentro e sofreu esse penal aí!



Acompanhe Brasil x Senegal ao vivo no SporTV!#NossaSelecao pic.twitter.com/Np53iWARDy — SporTV (@SporTV) 10 октября 2019 г.

Во втором тайме моменты были как у Бразилии, так и у Сенегала, но хорошо показали себя вратари. Итог матча – 1:1. В воскресенье, 13 октября, сборная Бразилия сыграет товарищеский матч с Нигерией. Начало поединка в 15:00.

Стоит отметить, что нападающий Неймар провел за Бразилию 100-й матч.