Бразилия в юбилейном матче Неймара не смогла победить Сенегал: видео
Сборная Бразилии не смогла обыграть национальную команду Сенегала в товарищеском матче, который проходил в Сингапуре.
Бразилия – Сенегал 1:1
Голы: Фирмино, 9 – Мане, 45+1 (пен.)
Читайте также: Неймар судится с "Барселоной", требуя у клуба 18 миллионов евро бонуса
Южноамериканцы открыли счет уже на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Роберто Фирмино. Однако развить успех бразильцам не удалось.
Сенегальцам же под занавес первого тайма удалось сравнять счет. Садио Мане реализовал пенальти, который сам же и заработал.
Во втором тайме моменты были как у Бразилии, так и у Сенегала, но хорошо показали себя вратари. Итог матча – 1:1. В воскресенье, 13 октября, сборная Бразилия сыграет товарищеский матч с Нигерией. Начало поединка в 15:00.
Стоит отметить, что нападающий Неймар провел за Бразилию 100-й матч.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Тренерша мне сказала, что с такими ногами я должна идти в модели или бегать, – София Яремчуксегодня , 18:55
-
В УЕФА рассказали, когда Украина и Россия смогу сыграть между собой футбольный матчсегодня , 11:06
-
Украинский клуб с ничьей стартовал в Лиге чемпионов, за соперников забил Фернандиньо9 октября , 20:53
Комментарии