Бразильский клуб хочет договориться с "Шахтером" о приобретении Тайсона на фоне скандала

Руководство бразильского "Интернасьонала" планирует в зимнее трансферное окно сделать очередную попытку вернуть в команду вингера "Шахтера" Тайсона.

Ожидается, что боссы бразильского клуба проведут переговоры с футболистом в декабре, когда он вернется в страну в отпуск, сообщает издание GaúchaZH.

Что произошло: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон

В случае, если с самим Тайсоном вопрос личного контракта удастся решить, то "Интернасьонал" рассчитывает в содействии с игроком попытаться убедить руководителей "Шахтера" пойти навстречу пожеланиям футболиста и отпустить его в Бразилию.

К слову, ранее "Интернасьонал" делал целый ряд попыток вернуть Тайсона, который является клубным воспитанником, но всякий раз натыкался на отказ "Шахтера".

Накануне Тайсон снова заговорил о желании вернуться в Бразилию. Поводом для этого стал недавний расистский скандал на матче "Шахтер" – "Динамо" в Харькове.