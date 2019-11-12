Бразильский клуб хочет договориться с "Шахтером" о приобретении Тайсона на фоне скандала

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Тайсон
Тайсон / Фото из открытых источников

Руководство бразильского "Интернасьонала" планирует в зимнее трансферное окно сделать очередную попытку вернуть в команду вингера "Шахтера" Тайсона.

Ожидается, что боссы бразильского клуба проведут переговоры с футболистом в декабре, когда он вернется в страну в отпуск, сообщает издание GaúchaZH.

Что произошло: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон

В случае, если с самим Тайсоном вопрос личного контракта удастся решить, то "Интернасьонал" рассчитывает в содействии с игроком попытаться убедить руководителей "Шахтера" пойти навстречу пожеланиям футболиста и отпустить его в Бразилию.

К слову, ранее "Интернасьонал" делал целый ряд попыток вернуть Тайсона, который является клубным воспитанником, но всякий раз натыкался на отказ "Шахтера".

Накануне Тайсон снова заговорил о желании вернуться в Бразилию. Поводом для этого стал недавний расистский скандал на матче "Шахтер" – "Динамо" в Харькове.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Бразилия Расизм на матче Шахтер – Динамо Шахтер
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