Бразильский клуб подтвердил интерес к футболисту "Динамо"

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Сидклей / fcdynamo.kiev.ua

В бразильском клубе "Коринтианс" подтвердили интерес к футболисту "Динамо" Сидклею. Футбольный директор бразильцев Дуйлио Монтейро Алвес заявил, что Сидклей интересует клуб.

Директор "Коринтианса" заявил, что Сидклей может стать интересным для усиления состава.

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Этот игрок нам интересен. Он может стать хорошей опцией для нас, но мы работаем не только по его переходу. Нужно еще подождать,
– сказал Алвес Globo Esporte.

Сидклей выступал за "Коринтианс" в 2018 году. СМИ сообщают, что "Коринтианс" готов выплачивать Сидклею зарплату, если "Динамо" отдаст его в аренду бесплатно.

Также была информация, что киевский клуб хочет получить за аренду бразильца миллион долларов.

Сидклей в этом сезоне ни разу не сыграл за киевский клуб. Всего на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 23 матчах за "Динамо".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Трансферы Динамо
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