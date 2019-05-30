Бразильский легионер рассказал о пьянстве в львовских "Карпатах"

Бывший полузащитник львовских "Карпат" Эрик де Оливейра поделился воспоминаниями об украинском периоде в своей биографии.

Футболист от безделья впал в депрессию и начал систематически злоупотреблять алкоголем, сообщает Mediafax.

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Это было ужасно. Я никогда не встречал в жизни ничего подобного. Мне постоянно угрожали и не платили зарплату, при этом не выпускали на поле. Я был лучшим игроком в Румынии и переходил в "Карпаты" с большими ожиданиями. Мне обещали, что я буду играть каждую неделю. Я не играл и не получал денег. Я ненавидел себя. Перед тем, как возвращаться домой, я останавливался перед дверью и плакал. Я не хотел, чтобы жена и ребенок видели мои страдания.

"В один момент я просто впал в депрессию. Я просыпался в 8 утра, шел на полчаса в сауну, потом в холод, потом завтракал и собирался на тренировку. После тренировки я приходил домой, заказывал пиццу, брал бутылку виски и пил. И так продолжалось несколько месяцев. Это была настоящая депрессия", – рассказал Оливейра.

К слову, игрок выступал в "Карпатах" в сезоне 2011/2012. За это время он провел шесть матчей. В настоящее время футболист защищает цвета катарского клуба "Аль-Марха".

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