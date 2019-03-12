Бразильский новичок "Шахтера" отметился дебютным голом за клуб: видео

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Тете
Тете / ФК "Шахтер"

Во вторник, 12 марта, на тренировочной базе в Святошино состоялся товарищеский матч "Шахтера" со своим дублирующим составом (U-21).

Основная команда донецкого клуба провела спарринг с "Шахтером" U-21 (2: 1) в рамках подготовки к матчу против "Зари" в рамках УПЛ.

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Соперники провели два тайма по 35 минут. В первом тайме голами отметились Фернандо и недавний новичок Тете, а во второй части игры "дубль" ответил голом Дмитрия Топалова.

Смотрите видео дебютного гола Тете за "Шахтер" (с 50 секунды)

"Шахтер" приобрел Тете у "Гремио" за 15 миллионов евро. Контракт 19-летнего бразильца рассчитан на 5 лет. В нем прописаны отступные в размере 150 миллионов евро.

К слову, "горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на 7 очков.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер
Источник: 24 Канал
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