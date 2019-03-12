Британских фанатов "Челси" просят не провоцировать киевлян воспоминаниями о войне с Россией

Посольство Великобритании в Киеве опубликовало правила поведения для британцев, которые хотят посетить матч "Динамо" – "Челси" в Киеве 14 марта. Не обошлось и без предупреждения о политической ситуации в стране.

Вместе с вполне логичными напоминаниями о том, что британцам для путешествий в Украину не нужны визы (но следует сделать медицинскую страховку), есть и неожиданные. Среди них то, что "местный алкоголь крепче, чем пиво в Англии".

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Также британцев предупреждают не угощаться алкогольными напитками от незнакомцев в баре. Ведь он может быть разбавленным, после чего жертву могут бросить на улице в бессознательном состоянии.

"Большинство поездок в Украину являются беспроблемными. Однако были случаи насильственных нападений на иностранных граждан, в том числе футбольных фанов в Киеве. Так что будьте особенно осторожны", – предупреждают в британском посольстве.

Британцам также рекомендуют пользоваться только официальными такси, на которых написан телефонный номер и название компании. При этом о стоимости проезда следует договориться заранее. Не курить в общественных местах. Следить за своими вещами (особенно паспортом). И не употреблять наркотики.

"Осознавать текущую политическую ситуацию (в частности, напряженность между Украиной и Россией) избегать любых действий или пений, которые могут спровоцировать враждебную реакцию домашних болельщиков", – предупредили в посольстве Великобритании.

Матч "Динамо" – "Челси" состоится в четверг, 14 марта. Начало матча на НСК "Олимпийский" в 19:55. Первый матч "Челси" выиграл со счетом 3:0.