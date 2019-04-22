Британский боец разгромил отель и угнал такси на Тенерифе

5 Читати новину українською
Даррен Тилл
Даррен Тилл / MMA Fighting

Британского бойца Даррена Тилля, который выступает в UFC, обвинили в погроме отеля. Также его обвиняют в угоне автомобиля во время отдыха.

Во время отдыха на Тенерифе Даррен Тилл в компании своих друзей, фактически, разнес помещение одного из отелей. Они уничтожили всю мебель и опустошили огнетушители, пишет El Dia.

Читайте также: МакГрегор пригласил Ломаченко выступить в UFC

Но и этого им оказалось мало. После того, как компанию выгнали из отеля, они направились к другому. Но там их не пустили. Поэтому они угнал такси, в то время как водитель доставал вещи из багажника. Задержала их полиция. Инцидент произошел еще в четверг, 18 апреля, но об участниках стало известно только в воскресенье, 21 апреля.

Тилл, известный под прозвищем Горилла, выступает в UFC с 2015 года. За это время боец ​​провел восемь поединков, в которых одержал пять побед, дважды проиграл и один бой свел вничью. В 2018 году спортсмен претендовал на титул чемпиона мира в полусреднем весе, но уступил американцу Тайрону Вудли. В начале 2019 года он вызвал на бой Конора МакГрегора, предложив ему местом поединка Ирландию, Лас-Вагас или стадион "Ливерпуля"

blog_ava
Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
сегодня
841736
Теги: Спорт MMA Смешанные единоборства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звездный футболист ПСЖ отпраздновал чемпионство "заплывом" в раздевалке: эпическое видео
сегодня 14:00 Звездный футболист ПСЖ отпраздновал чемпионство "заплывом" в раздевалке: эпическое видео
3
Дам 10 миллионов, – президент "Ингульца" пообещал щедрые призовые за победу над "Шахтером"
сегодня 12:39 Дам 10 миллионов, – президент "Ингульца" пообещал щедрые призовые за победу над "Шахтером"
199
ПСЖ вышел на матч чемпионата Франции в футболках с изображением Нотр-Дама: фото
сегодня 09:42 ПСЖ вышел на матч чемпионата Франции в футболках с изображением Нотр-Дама: фото
61
"Ливерпуль" победил "Кардифф" и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии: видео
21 апреля 20:37 "Ливерпуль" победил "Кардифф" и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии: видео
39
Шовковский заявил о готовности защищать Украину с автоматом в руках
21 апреля 19:29 Шовковский заявил о готовности защищать Украину с автоматом в руках
236
Новости
Больше новостей
Залиште відгук