Британский боец разгромил отель и угнал такси на Тенерифе

Британского бойца Даррена Тилля, который выступает в UFC, обвинили в погроме отеля. Также его обвиняют в угоне автомобиля во время отдыха.

Во время отдыха на Тенерифе Даррен Тилл в компании своих друзей, фактически, разнес помещение одного из отелей. Они уничтожили всю мебель и опустошили огнетушители, пишет El Dia.

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Но и этого им оказалось мало. После того, как компанию выгнали из отеля, они направились к другому. Но там их не пустили. Поэтому они угнал такси, в то время как водитель доставал вещи из багажника. Задержала их полиция. Инцидент произошел еще в четверг, 18 апреля, но об участниках стало известно только в воскресенье, 21 апреля.

Тилл, известный под прозвищем Горилла, выступает в UFC с 2015 года. За это время боец ​​провел восемь поединков, в которых одержал пять побед, дважды проиграл и один бой свел вничью. В 2018 году спортсмен претендовал на титул чемпиона мира в полусреднем весе, но уступил американцу Тайрону Вудли. В начале 2019 года он вызвал на бой Конора МакГрегора, предложив ему местом поединка Ирландию, Лас-Вагас или стадион "Ливерпуля"