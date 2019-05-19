Британский боксер отправил россиянина Устинова в глубокий нокаут: видео

42-летний российский супертяжеловес Александр Устинов потерпел третье поражение подряд. На этот раз он был бит в бою с британцем Джо Джойсом.

Поединок длился всего три раунда. В первом раунде боксеры присматривались друг к другу, после чего британец пошел в атаку.

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Во 2-м раунде Джойс начал пользоваться преимуществом в скорости и вкладываться в удары. Массивный россиянин не очень уверенно стоял на ногах.

Третий раунд стал ужасным для Устинова. Он оказался в нокдауне, пропустив боковой слева в висок. Нокдаун плавно перешел в нокаут, поскольку подняться Александр не смог.